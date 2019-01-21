2019-01-21T10:49:26+03:00
Общество

Глава Удмуртии раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега

Механизм не работает
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега. Также он отметил, что не было ни одного дня без замечаний.

- Те подрядчики, которые систематически не исполняют свои обязательства, или без какого-то специального индивидуального контроля не могут это делать, то давайте расторгать и принимать в соответствии с законом какие-то санкции. То мы соль сыпем в таких объемах, что течет по Удмуртской и Пушкинской, и на тротуары, и на дороги. Потом трактор прошел, все сгреб на обочину и вместо двух полос у нас полторы. Все одно и тоже. Когда подрядчика ругаешь, оказывается, можем и до бордюра почистить и реагенты рассчитать, чтобы их не было на капюшонах и везде, - отметил глава республики.

При этом Александр Бречалов сообщил, что вопросы вызывает только подрядчик, к мэру и правительству вопросов нет. Сам механизм не работает.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На перекрестке 10 лет Октября - 9 Января произошло ДТП (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший
В Ижевске сотрудник бара «расстрелял» автомобиль с балкона
Чтобы вывозить мусор по графикам, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок
Мошенник, представившись сотрудником банка, украл у ижевчанки 29 тысяч рублей
Ввод красителя в теплосети Ижевска переносится на следующую неделю
В результате ДТП в Ижевске в больнице оказались четыре человека
Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии
Молодого человека насмерть сбил автомобиль в Удмуртии
Ижевчанину вынесли приговор за дачу взятки
Маршрутка и грейдер столкнулись в Ижевске
Спартакиада для трудовых коллективов Ижевска начнется 27 января
В Удмуртии орудуют телефонные мошенники
Воспитанники Красногорского детского дома побывали в Ижевске
Управляющая компания в Ижевске привлечена к административной ответственности
За выходные в Ижевске произошло 6 возгораний
Некоторые телеканалы отключат на два дня в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поговорила с поклонниками о завершении карьеры
Уроженка Ижевска Алина Загитова примет участие в Чемпионате Европы-2019
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал третьим в гонке преследования на кубке IBU
Заужение проезжей части на дорогах Ижевска выявили участники общественной организации
В соцсетях появилась информация о хлопке неизвестного происхождения на улице Союзная в Ижевске
В Ижевске столкнулись два автомобиля
Учеников одной из школы Ижевска отправили на внеплановые каникулы