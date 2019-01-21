Глава Удмуртии раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-21T10:49:26+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега. Также он отметил, что не было ни одного дня без замечаний.

- Те подрядчики, которые систематически не исполняют свои обязательства, или без какого-то специального индивидуального контроля не могут это делать, то давайте расторгать и принимать в соответствии с законом какие-то санкции. То мы соль сыпем в таких объемах, что течет по Удмуртской и Пушкинской, и на тротуары, и на дороги. Потом трактор прошел, все сгреб на обочину и вместо двух полос у нас полторы. Все одно и тоже. Когда подрядчика ругаешь, оказывается, можем и до бордюра почистить и реагенты рассчитать, чтобы их не было на капюшонах и везде, - отметил глава республики.

При этом Александр Бречалов сообщил, что вопросы вызывает только подрядчик, к мэру и правительству вопросов нет. Сам механизм не работает.

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