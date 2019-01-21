Маршрутка и грейдер столкнулись в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-21T10:43:09+03:00

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В Ижевске, 21 января, в понедельник, столкнулись пассажирская маршрутка и грейдер. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Машины столкнулись на перекрестке 10 лет Октября и 9 Января.

- Маршрутка с грейдером сошлась. Стоят скорые, видимо, есть пострадавшие, - пишут пользователи «ВКонтакте».

По информации, которую удалось установить, пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.

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