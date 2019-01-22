2019-01-22T08:03:21+03:00
Общество

Президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова

Глава Удмуртии уверен, что Владимир Путин примет участие в некоторых мероприятиях в Ижевске или Москве
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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В 2019 году Удмуртия и Россия отмечают 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Основные мероприятия пройдут 19 сентября – именно эта дата является Днем оружейника.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM), он пригласил Президента России на празднование юбилея оружейника.

- Конечно, все будет зависеть от его очень плотного графика. Но уверен, что в тех или иных мероприятиях в Ижевске или Москве он примет участие. На встрече Владимир Владимирович был заинтересован в проведении юбилея, задавал много вопросов, в частности, как работал оргкомитет, какие мероприятия запланированы. Интерес был большой, - сообщил Александр Бречалов.

Отметим, что именно к сентябрю запланировано завершение реконструкции Центральной площади Ижевска и открытие современного детского технопарка вместе с концерном «Калашников».

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