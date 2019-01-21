2019-01-21T12:12:08+03:00
Общество

Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший

Он расскажет о биографии конструктора и автомате Калашникова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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О жизни знаменитого ижевского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, к 100-летию снимут фильм. Об этом сообщает Калашников Медиа.

Режиссером фильма стал Сергей Бодров-старший, он уже приступил к съемкам фильма, который расскажет о биографии конструктора и его творении – автомате Калашникова.

- Мы начали подготовку в середине прошлого года. Это социально значимый проект. Конечно, важно сделать его максимально точным с точки зрения и биографии, и по техническим параметрам, - рассказал исполнительный продюсер фильма Александр Досталь.

Осенью 2019 года состоится премьера картины, которая приурочена к 100-летию Михаила Тимофеевича.

Напомним, концерн раскрыл тайны знаменитого, Калашников или Шмайссер? автомата (подробнее).

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