В 2020 году на улице Берша в Ижевске откроется новая школа

СЕГОДНЯ 07:13 2019-01-22T07:58:42+03:00

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В 2019 году на улице Архитектора Берша в Ижевске начнется строительство новой школы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM). Он отметил, что школа рассчитана более чем на 1200 мест и строительство будет вестись с помощью софинансирования.

- С 1999 года по 2016 год в Ижевске не построено ни одной школы. Сейчас мы строим две – на улице Леваневского и на Берша, - отметил глава Удмуртии.

Строительство завершится в 2020 году.

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