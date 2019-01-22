В 2020 году на улице Берша в Ижевске откроется новая школа
В 2019 году на улице Архитектора Берша в Ижевске начнется строительство новой школы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM). Он отметил, что школа рассчитана более чем на 1200 мест и строительство будет вестись с помощью софинансирования.
- С 1999 года по 2016 год в Ижевске не построено ни одной школы. Сейчас мы строим две – на улице Леваневского и на Берша, - отметил глава Удмуртии.
Строительство завершится в 2020 году.
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