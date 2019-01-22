2019-01-22T10:33:08+03:00
Происшествия

В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения

Накануне трагедии она с друзьями праздновала Рождество
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Трагедия произошла в Ярском районе Удмуртии в новогодние праздники. Как сообщил министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов, там от переохлаждения умерла 14-летняя девочка.

6 января четверо друзей в селе Дизьмино решили отметить Рождество. Развлечений в маленьком населенном пункте совсем нет, поэтому друзья решили придумать досуг сами. По информации от местных жителей, они нашли местного, который был слаб на алкоголь, и попросили купить им спиртного. После этого, буйно праздновали у него дома. Среди них была 14-летняя школьница.

Газета «Красное знамя» пишет, что родители пытались дозвониться до девочки ночью, но она просто не поднимала трубку. Обратились в полицию только на утро следующего дня. К слову, семья девочки не на хорошем счету среди жителей. Воспитывает ее отчим, мама, есть еще старшая сестра. И школьницу не раз замечали не в трезвом состоянии на улице.

7 января около 13.20 ребенка нашли. А именно – старшая сестра, когда проходила мимо школьного огорода, заметила ее безжизненное тело. Девочка замерзла насмерть.

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