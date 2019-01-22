2019-01-22T15:52:17+03:00
Общество

Одной из новых улиц Ижевска дадут имя Александра Солженицына

На данный момент решается, какая именно улица будет носить имя писателя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ruvera.ruФото: ruvera.ru
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В Ижевске одна из новых улиц будет носить имя писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц администрации Ижевска поддерживает инициативу назвать одну из новых улиц Ижевска именем писателя Александра Солженицына. На данный момент решается, какая именно улица получит имя писателя. Но окончательное решение примет глава города.

- В Удмуртии очень много людей соприкоснулось с жизнью Солженицына. Судьба наших жертв политических репрессий связана именно с ним, например, многие вместе с ним были в ГУЛАГе. Закон «Об увековечении памяти жертв политических репрессий» гласит, что регионы должны увековечивать места, где были захоронены эти люди, где проходили расстрелы. Почему бы не назвать улицу в честь Солженицына, - сказала председатель «Ассоциации жертв политических репрессий» Елена Макарова. Именно она предложила дать одной из улиц имя писателя в честь его 100-летия.

Обращение Елены Макаровой было одобрено администрацией Ижевска еще в октябре 2018 года. Но речь шла о присвоении имени писателя новой улице, а не переименовании существующей. Однако большинство людей в ходе голосования на сайте администрации города были против (82%). Всего в голосовании приняло участие 687 человек.

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