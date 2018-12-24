Оказалось, жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени Александра Солженицына
Жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Об этом сообщают на сайте администрации города.
За месяц в голосовании приняли участие 687 человек: против ответили 81,7% опрашиваемых, а вот за присвоение имени Александра Солженицына улице Ижевска выступили всего лишь 14% респондентов.
Голосование запустили в ноябре, а в октябре с этим предложением выступила председатель Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елена Максимова(подробнее).
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