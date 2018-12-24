Оказалось, жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени Александра Солженицына

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-24T17:04:27+03:00

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Жители Удмуртии против присвоения одной из улиц Ижевска имени писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Об этом сообщают на сайте администрации города.

За месяц в голосовании приняли участие 687 человек: против ответили 81,7% опрашиваемых, а вот за присвоение имени Александра Солженицына улице Ижевска выступили всего лишь 14% респондентов.

Голосование запустили в ноябре, а в октябре с этим предложением выступила председатель Удмуртской общественной организации «Ассоциация жертв политических репрессий» Елена Максимова(подробнее).

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