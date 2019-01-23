«Ижавиа» планирует заменить самолеты Як-42 на «Сухой Суперджет»
Руководство компании «Ижавиа» предложило правительству Удмуртии заменить существующие самолеты Як-42 на более современные «Сухие Суперджеты». Власти рассмотрят предложение, сообщил глава республики Александр Бречалов 22 января в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+).
Обновление парка планируется за счет лизинга. Поставлять самолеты «Сухой Суперджет» предлагает Объединенная авиастроительная компания.
Сейчас в авиапарке «Ижавиа» находятся один самолет Як-42 и семь самолетов Як-42Д, сообщает Росавиация.
Напомним, Удмуртии выделят более 3 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса благодаря федеральной программе, в которую попал регион. Примерно такую же сумму планируют привлечь и со стороны республики и инвесторов.
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