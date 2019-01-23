2019-01-23T07:05:37+03:00
Общество

«Ижавиа» планирует заменить самолеты Як-42 на «Сухой Суперджет»

Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Руководство компании «Ижавиа» предложило правительству Удмуртии заменить существующие самолеты Як-42 на более современные «Сухие Суперджеты». Власти рассмотрят предложение, сообщил глава республики Александр Бречалов 22 января в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+).

Обновление парка планируется за счет лизинга. Поставлять самолеты «Сухой Суперджет» предлагает Объединенная авиастроительная компания.

Сейчас в авиапарке «Ижавиа» находятся один самолет Як-42 и семь самолетов Як-42Д, сообщает Росавиация.

Напомним, Удмуртии выделят более 3 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса благодаря федеральной программе, в которую попал регион. Примерно такую же сумму планируют привлечь и со стороны республики и инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа». Мы узнали подробности

Разделение АО "Ижавиа" на аэропорт и авиакомпанию может начаться в первом квартале 2019 года (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель мусоровоза в Удмуртии из-за невнимательности убил своего напарника
Cуд Ижевска продлил срок содержания под стражей Владимира Тумаева
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит в составе России на этапе Кубка мира
Движение трамваев в сторону городка Металлургов временно отсутствует
Более 20 школьных автобусов получат школы Удмуртии 24 и 25 января
Роспотребнадзор подтвердил наличие тараканов в столовой ижевской гимназии
Неизвестные сообщили, что в шести зданиях Ижевска есть опасные предметы
В Росгвардии по Удмуртии подвели итоги работы за 2018 год
В Удмуртии «сладкоежки» из магазина украли 40 плиток шоколада
Жители Ижевска отдают предпочтения шубам
На одном из предприятий Ижевска в результате производственных травм погиб рабочий
Следственный отдел по Удмуртии проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки
Одной из новых улиц Ижевска дадут имя Александра Солженицына
Женщину из Удмуртии задержали по подозрению в предоставлении интимных услуг
Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает увеличение возраста для покупки алкоголя
За 2018 год число преступлений в Удмуртии выросло на 4,6%
Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Удмуртии
В 2019 году в Удмуртии появится три мусорных полигона
Уроженку Ижевска фигуристку Алину Загитову встретили фанаты в Минске
В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу
В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний