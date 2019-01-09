2019-01-09T13:31:11+03:00
Политика

Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года

Решение о разделении будет принимать правительство Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может состояться уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на гендиректора компании Александра Синельникова.

- Разделение – это необходимый процесс, на котором завязано предоставление федерального финансирования на строительство аэродромных покрытий. Но это мое видение, решение в любом случае будет принимать собственник, то есть правительство Удмуртии, - пояснил Александр Синельников.

Напомним, что 12 января 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о решении, которого УФАС добивалась несколько лет – предприятие «Ижавиа» разделят на два юридических лица: аэропорт и компанию (подробнее).

Считается, что после разделения аэропорт уже не будет держаться за свою авиакомпанию. Самое главное для него – портовые сборы. Чем больше самолетов он привезет – тем больше заработает.

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