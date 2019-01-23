Водитель мусоровоза в Удмуртии из-за невнимательности убил своего напарника

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-23T09:17:34+03:00

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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя мусоровоза, который по неосторожности убил своего напарника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 6 октября 2018 года мужчина с напарником 49-летним грузчиком приехали на мусороуборочном автомобиле на полигон ТКО. Обвиняемый стал осуществлять разгрузку мусора, при этом не предупредил напарника, который был возле автомобиля, о закрытии заднего борта. После того, как мужчина разгрузил мусор, он закрыл борт. Потерпевший оказался зажат между бортом и кузовом мусоровоза, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Следователями проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены работники и руководство компании, где работал обвиняемый.

Мужчина полностью признал свою вину и принял меры к возмещению родственникам погибшего причиненного ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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