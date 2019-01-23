Cуд Ижевска продлил срок содержания под стражей Владимира Тумаева

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-23T08:57:57+03:00

Его обвиняют в покушении на убийство

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Индустриальный суд Ижевска продлил срок содержания под стражей Владимира Тумаева. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

Срок продлили на один месяц и шесть суток – по 4 марта 2019 года включительно. Защитники Владимира Тумаева ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что Владимир Тумаев обвиняется в организации покушения на бизнес-партнера. В марте 2017 года на компаньона напали в подъезде дома. Дошло до стрельбы. Однако потерпевшему удалось выжить и было возбуждено уголовное дело.

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