В Ижевске задержали мужчину, который приставал к 10-летней девочке в автобусе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-23T10:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Об этом сообщает пресс-служб СУ СК России по Удмуртии.

- В декабре 2018 года обвиняемый ехал в автобусе №21. От остановки «Администрация Ленинского района» до остановки «Кинотеатр Родина» он совершил сексуальное насилие в отношении 10-летней девочка, которая также ехала в автобусе, - сообщает ведомство.

Сотрудниками полиции 18 января 2019 года был задержан не работающий, ранее судимый 42-летний мужчина. Изначально мужчина не призвал свою вину, но под давлением собранных улик признался в совершении преступления. На данный момент мужчина заключен под стражу.

Также устанавливаются все обстоятельства дела и проверка возможной причастности обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель мусоровоза в Удмуртии по неосторожности убил своего напарника. Подробности истории.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».