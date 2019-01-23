Уроженка Ижевска Алина Загитова победила в короткой программе на Чемпионате Европы по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-23T17:02:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, в Минске на чемпионе Европы по фигурному катанию девушки представили короткую программу. По ее результатам уроженка Ижевска Алина Загитова занимает первое место!

Девушка выступала с программой «Призрак оперы» и представление пролетело, как один миг. Алина идеально сделала все элементы, не считая последнего прыжка. Там она допустила небольшую помарку, и чуть не коснулась льда рукой. Судьи, тем не менее, весьма строго оценили фигуристку. За выступление она набрала 75.00 баллов.

- Я настраивалась на чистый прокат, и специально не показывала эмоции. И не собираюсь этого делать до произвольной. Поэтому предельно собрана. Да, были помарки, но это поправимо. Сейчас нужно на максимум настраиваться на произвольную, - рассказала после выступления Алина телеканалу «Матч-ТВ».

Россию на чемпионате Европы также представляет Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 25 января.

Кстати, в Токио установили огромные баннеры с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алина Загитова (Россия) – 75.00

Софья Самодурова (Россия) - 72.88

Алексия Паганини (Швейцария) - 65.64