Уроженка Ижевска Алина Загитова победила в короткой программе на Чемпионате Европы по фигурному катанию
В среду, 23 января, в Минске на чемпионе Европы по фигурному катанию девушки представили короткую программу. По ее результатам уроженка Ижевска Алина Загитова занимает первое место!
Девушка выступала с программой «Призрак оперы» и представление пролетело, как один миг. Алина идеально сделала все элементы, не считая последнего прыжка. Там она допустила небольшую помарку, и чуть не коснулась льда рукой. Судьи, тем не менее, весьма строго оценили фигуристку. За выступление она набрала 75.00 баллов.
- Я настраивалась на чистый прокат, и специально не показывала эмоции. И не собираюсь этого делать до произвольной. Поэтому предельно собрана. Да, были помарки, но это поправимо. Сейчас нужно на максимум настраиваться на произвольную, - рассказала после выступления Алина телеканалу «Матч-ТВ».
Россию на чемпионате Европы также представляет Софья Самодурова и Станислава Константинова.
Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу, 25 января.
Кстати, в Токио установили огромные баннеры с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой!
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Алина Загитова (Россия) – 75.00
Софья Самодурова (Россия) - 72.88
Алексия Паганини (Швейцария) - 65.64
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