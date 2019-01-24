2019-01-24T06:26:44+03:00
Общество

В бывшем здании роддома №3 теперь располагается центр медпрофилактики Удмуртии

Ранее роддом присоединили к 1 РКБ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: google.ru/mapsФото: google.ru/maps
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Центр медпрофикалтики Удмуртии переехал в здание бывшего роддома №3. Теперь он находится по адресу площадь им. 50-летия Октября, 21. Об этом сообщает пресс-служба Миздрава республики.

Контактный телефон центра также изменился – (3412) 68-67-47.

Также с 1 декабря 2018 года женская консультация работает по адресу улица Родниковая, 56, а резусная лаборатория по улице Молодежная, 60.

Напомним, что «в целях повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения Удмуртской Республики» роддом №3 передали 1 РКБ.

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