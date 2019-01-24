2019-01-24T08:04:51+03:00
Общество

За 2018 год в Удмуртии произошло 1993 ДТП с пострадавшими

Число погибших снизилось на 21,9%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за 2018 год произошло 1993 ДТП с пострадавшими. Об этом рассказал на итоговой коллегии регионального Управления ГИБДД привел врио начальника ведомства Руслан Набиев.

Число погибших снизилось на 21,9% - 157 человек, 2465 человек получили травмы.

- Ситуация с дорожно-транспортным травматизмом в 2018 году, в целом, благополучная – на четверть сократилось количество погибших в ДТП людей, - пояснил Руслан Набиев.

Сотрудники ГИБДД за 2018 год более 6900 нетрезвых водителей лишили водительских прав, а также тех, кто отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Также по вине пьяных водителей погибло 47 человек, получили травмы 269 и совершено 212 ДТП.

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