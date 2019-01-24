Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2018 года – 31328 рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-24T14:14:55+03:00

По сравнению с 2017 года она увеличилась на 10,6%

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В Удмуртии за 11 месяцев 2018 года средняя зарплата составила 31328 рублей и в сравнении с 2017 годом она увеличилась на 10,6%. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

А вот с учетом изменения потребительских цен, реальная зарплата увеличилась на 8,4%. В ноябре 2018 года средняя зарплата составила 31990 рублей – это больше на 5,1% чем за тот же период в 2017 году.

Самая высокая зарплата наблюдалась в организациях по добыче полезных ископаемых – 50740 рублей и финансовой и страховой деятельности – 44674 рубля.

Зарплата работников, которые занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой и рыболовством составила 21871 рубль.

Среди 14 субъектов ПФО Удмуртия по уровню оплаты труда в январе-ноябре 2018 года была на шестом месте после Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области. Самая высокая зарплата была в Пермском крае – 34517 рублей, а самая маленькая в Республике Мордовия – 26175 рублей.

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