2019-01-24T14:14:55+03:00
Общество

Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2018 года – 31328 рублей

По сравнению с 2017 года она увеличилась на 10,6%
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии за 11 месяцев 2018 года средняя зарплата составила 31328 рублей и в сравнении с 2017 годом она увеличилась на 10,6%. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

А вот с учетом изменения потребительских цен, реальная зарплата увеличилась на 8,4%. В ноябре 2018 года средняя зарплата составила 31990 рублей – это больше на 5,1% чем за тот же период в 2017 году.

Самая высокая зарплата наблюдалась в организациях по добыче полезных ископаемых – 50740 рублей и финансовой и страховой деятельности – 44674 рубля.

Зарплата работников, которые занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой и рыболовством составила 21871 рубль.

Среди 14 субъектов ПФО Удмуртия по уровню оплаты труда в январе-ноябре 2018 года была на шестом месте после Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области. Самая высокая зарплата была в Пермском крае – 34517 рублей, а самая маленькая в Республике Мордовия – 26175 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Стали известны первые подробности ЧП в с. Октябрьский (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранник магазина в Ижевске пытался украсть 6,5 миллионов рублей
Из-за нарушений пожарной безопасности, в Удмуртии могут закрыть 18 мест с массовым пребыванием людей
За год в Ижевске «Дом.ru» подключил к своей сети более 12 тысяч квартир
Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на 6 этапе кубка IBU
Житель Ижевска подозревается в мошенничестве с использованием банковской карты
В новогодние праздники абоненты Tele2 из Удмуртии посетили 65 зарубежных стран
ДТП в Удмуртии: «Лада» врезалась в стоящий КамАЗ
Житель Воткинска обокрал хостел в Ижевске
Насколько востребованы начинающие специалисты в Удмуртии?
«Комсомолка» узнала первые подробности ЧП в селе Октябрьский
Несколько игорных заведений закрыли в Удмуртии
На территории Ижевска 24 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе Удмуртии
Суд вынес приговор организованной группе наркоторговцев из Удмуртии
Налог для самозанятых могут ввести в Удмуртии