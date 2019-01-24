Из-за нарушений пожарной безопасности, в Удмуртии могут закрыть 18 мест с массовым пребыванием людей

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-24T14:39:00+03:00

Один ТЦ уже закрыли

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В Удмуртии могут закрыть 18 мест с массовым пребыванием людей из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры республики Алексей Мелентьев.

- На сегодняшний день только один торговый центр закрыт. Остальные после устранения недостатков возобновили свою работу, - пояснил Алексей Мелентьев.

Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, этим объектом оказался ТЦ «Универсальный магазин» вместимостью 350 человек — расположен в селе Якшур-Бодья.

В 2018 году проведены проверки более 370 объектов массового пребывания людей, и почти в каждом обнаружены нарушения пожарной безопасности.

В целом по Удмуртии планируют проверить 187 объектов, 28 из них находятся в Ижевске.

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