Средняя зарплата жителей Удмуртии за 2018 год выросла на 1,8%
В 2018 году денежные доходы населения Удмуртии выросли на 1,8%. Общая их сумма составила 442,7 млдр рублей – это 32 417 рублей в среднем на каждого жителя. Об этом сообщили в Удмуртстате.
Как стало известно, за данный период сократились доходы от собственности и доходы предпринимателей, а также социальные выплаты. Заработная же плата, включая «серую», выросла на 18%.
При этом реальные доходы населения – деньги «на руках» жителей после уплаты обязательных платежей – уменьшились на 5,4%.
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