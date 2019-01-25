2019-01-25T06:28:06+03:00
Общество

Средняя зарплата жителей Удмуртии за 2018 год выросла на 1,8%

И составила более 30 тысяч в месяц
Анастасия Волкова
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ФОТО: архивФОТО: архив
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В 2018 году денежные доходы населения Удмуртии выросли на 1,8%. Общая их сумма составила 442,7 млдр рублей – это 32 417 рублей в среднем на каждого жителя. Об этом сообщили в Удмуртстате.

Как стало известно, за данный период сократились доходы от собственности и доходы предпринимателей, а также социальные выплаты. Заработная же плата, включая «серую», выросла на 18%.

При этом реальные доходы населения – деньги «на руках» жителей после уплаты обязательных платежей – уменьшились на 5,4%.

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