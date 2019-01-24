Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на 6 этапе кубка IBU

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-24T14:18:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка Удмуртии биатлонистка Ульяна Кайшева заняла второе место на шестом этапе кубка IBU. Об этом сообщает центр спортивной подготовки республики.

Соревнования прошли 24 января, в четверг, в швейцарском Ленцерхайде. Спортсменки соревновались в спринте на 7,5 километров, пройдя два огневых рубежа.

Победила Виктория Сливко, второе место заняла Ульяна Кайшева из Удмуртии и на третьем месте спортсменка из Германии Яна Хеттич.

Напомним, что биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной команды России (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонист из Удмуртии войдет в состав сборной России и выступит на этапе кубка мира в Италии (подробнее).

Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, финишировала четвертой на этапе юниорского Кубка IBU (подробнее).