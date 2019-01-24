Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на 6 этапе кубка IBU
Уроженка Удмуртии биатлонистка Ульяна Кайшева заняла второе место на шестом этапе кубка IBU. Об этом сообщает центр спортивной подготовки республики.
Соревнования прошли 24 января, в четверг, в швейцарском Ленцерхайде. Спортсменки соревновались в спринте на 7,5 километров, пройдя два огневых рубежа.
Победила Виктория Сливко, второе место заняла Ульяна Кайшева из Удмуртии и на третьем месте спортсменка из Германии Яна Хеттич.
Напомним, что биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной команды России (подробнее).
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