2019-01-25T07:25:44+03:00
Общество

В детском саду Удмуртии нашли «мертвую душу»

Ее выявила прокурорская проверка
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В Кизнерском районе Удмуртии в Старокармыжском детском саду проверка выявила «мертвую душу». Заведующая учреждением получала заработную плату сторожа, который числился в табеле, на фактически не работал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

- Полученные таким образом денежные средства она использовала в личных целях, - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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