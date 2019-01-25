В детском саду Удмуртии нашли «мертвую душу»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-25T07:25:44+03:00

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В Кизнерском районе Удмуртии в Старокармыжском детском саду проверка выявила «мертвую душу». Заведующая учреждением получала заработную плату сторожа, который числился в табеле, на фактически не работал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

- Полученные таким образом денежные средства она использовала в личных целях, - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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