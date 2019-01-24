2019-01-24T08:49:44+03:00
Политика

Налог для самозанятых могут ввести в Удмуртии

Уже с 1 июля регионы будут включать в проект
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии с 1 июля могут ввести налог на самозанятых. Об этом сообщил на встрече с депутатами республиканского госсовета первый заместитель председателя правительства Александр Свинин.

- Мы знаем, что с 1 июля дополнительно регионы будут включать в проект. Продолжаем работу в том направлении, чтобы налоговый режим самозанятых в республике был введен. Предлагаю вместе поработать над тем, чтобы мы были пятым регионом, который этот статус получит, - пояснил Александр Свинин.

С 1 января 2019 года республика не вошла в число субъектов, где внедрили налоговый режим самозанятых. За 22 дня дейятвия пилотного проекта, более 12 тысяч человек в четырех регионах официально получили статус самозанятых.

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