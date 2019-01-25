2019-01-25T10:34:14+03:00
Общество

24 января в Ижевске презентовали фирменный стиль празднования 100-летия М.Т. Калашникова

Мероприятие прошло в Штабе городских проектов «ЛИФТ»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске, 24 января, состоялась презентация фирменного стиля празднования 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова.

На встрече присутствовали первый заместитель Председателя Правительства Александр Свинин, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Сурнин, глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, известные архитекторы.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Команда «Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии» представила фирменный стиль празднования Дня оружейника и проведения Форума оружейников.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

А также фирменный стиль празднования 100-летия со дня рождения оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и 100-летия государственности Удмуртии.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В команду Центра входят специалисты в сфере дизайна, архитектуры, управления проектами, юриспруденции и социологии. Они занимаются дизайном, развитием городской среды и междисциплинарными проектами.

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