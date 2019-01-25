24 января в Ижевске презентовали фирменный стиль празднования 100-летия М.Т. Калашникова
В Ижевске, 24 января, состоялась презентация фирменного стиля празднования 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова.
На встрече присутствовали первый заместитель Председателя Правительства Александр Свинин, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Сурнин, глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, известные архитекторы.
Фото: предоставлено организаторами
Команда «Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии» представила фирменный стиль празднования Дня оружейника и проведения Форума оружейников.
Фото: предоставлено организаторами
А также фирменный стиль празднования 100-летия со дня рождения оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и 100-летия государственности Удмуртии.
Фото: предоставлено организаторами
В команду Центра входят специалисты в сфере дизайна, архитектуры, управления проектами, юриспруденции и социологии. Они занимаются дизайном, развитием городской среды и междисциплинарными проектами.
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