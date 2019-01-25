2019-01-25T13:47:42+03:00
Общество

31 музыкальная школа Удмуртии получит в собственность пианино

Общая сумма подарка – 10,8 миллиона рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 31 музыкальная школа получит в собственность музыкальный инструмент – пианино. Такой подарок сделали школам республики Министерство культуры России и Министерство промышленности и торговли России.

- До 30 января 2019 года в школы привезут инструменты. Общая сумма купленного – 10 миллионов 819 тысяч рублей, один инструмент стоит 349 тысяч, - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии.

А также в период реализации нацпроекта «Культура» с 2019 по 2024 г. для детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и колледжей приобретут оборудование и музыкальные инструменты на сумму 103 миллиона 350 тысяч рублей из федерального бюджета и бюджета республики.

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