31 музыкальная школа Удмуртии получит в собственность пианино

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-25T13:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 31 музыкальная школа получит в собственность музыкальный инструмент – пианино. Такой подарок сделали школам республики Министерство культуры России и Министерство промышленности и торговли России.

- До 30 января 2019 года в школы привезут инструменты. Общая сумма купленного – 10 миллионов 819 тысяч рублей, один инструмент стоит 349 тысяч, - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии.

А также в период реализации нацпроекта «Культура» с 2019 по 2024 г. для детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и колледжей приобретут оборудование и музыкальные инструменты на сумму 103 миллиона 350 тысяч рублей из федерального бюджета и бюджета республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уже сегодня произвольная программа Алины Загитовой! Расписание выступлений уже на сайте. Болеем за нашу фигуристку!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».