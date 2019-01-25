2019-01-25T13:32:52+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Алина Загитова покажет произвольную программу на чемпионате Европы-2019

Соревнования проводятся с 23 по 27 января [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова в пятницу, 25 января, на чемпионате Европы-2019 выступит с произвольной программой.

Программу фигуристки начнут показывать с 18:00 по московскому времени. Выступление Алины Загитовой можно будет посмотреть в 21:30 по московскому времени. После проката состоится церемония награждения.

Прямую трансляцию выступления можно посмотреть на сайте первого канала и на канале МАТЧ.

А пока мы все болеем за нашу фигуристку, предлагаем посмотреть короткую программу Алины Загитовой, в которой она набрала 75 баллов и стала первой.

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Алина Загитова короткая программа Чемпионат Европы-2019 Минск.

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