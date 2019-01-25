Уроженка Удмуртии Алина Загитова покажет произвольную программу на чемпионате Европы-2019
Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова в пятницу, 25 января, на чемпионате Европы-2019 выступит с произвольной программой.
Программу фигуристки начнут показывать с 18:00 по московскому времени. Выступление Алины Загитовой можно будет посмотреть в 21:30 по московскому времени. После проката состоится церемония награждения.
Прямую трансляцию выступления можно посмотреть на сайте первого канала и на канале МАТЧ.
А пока мы все болеем за нашу фигуристку, предлагаем посмотреть короткую программу Алины Загитовой, в которой она набрала 75 баллов и стала первой.
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Алина Загитова короткая программа Чемпионат Европы-2019 Минск.
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