Уроженка Удмуртии Алина Загитова покажет произвольную программу на чемпионате Европы-2019

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-25T13:32:52+03:00

Соревнования проводятся с 23 по 27 января [видео]

Изменить размер текста: A A

Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова в пятницу, 25 января, на чемпионате Европы-2019 выступит с произвольной программой.

Программу фигуристки начнут показывать с 18:00 по московскому времени. Выступление Алины Загитовой можно будет посмотреть в 21:30 по московскому времени. После проката состоится церемония награждения.

Прямую трансляцию выступления можно посмотреть на сайте первого канала и на канале МАТЧ.

А пока мы все болеем за нашу фигуристку, предлагаем посмотреть короткую программу Алины Загитовой, в которой она набрала 75 баллов и стала первой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ура! Алина Загитова победила в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию (подробнее).

Сколько зарабатывает Алина Загитова из Ижевска? В сети появился рейтинг зарплат спортсменок (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».