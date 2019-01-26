2019-01-26T17:47:26+03:00
Общество

В музей РЖД в Ижевске подкинули двух щенков

Девочкам сейчас ищут хозяев
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Вероника ГлухоедоваФото: Вероника Глухоедова
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В пятницу, 25 января, неизвестные оставили коробку с двумя щенками у дверей музея истории Ижевского Отделения ГЖД, что находится на улице Гагарина в Ижевске. Как написала директор музея на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», они готовы были подождать до вечера новых хозяев. Но потом девочек отправили на передержку.

Как выяснилось позже, днем ранее по улице Гагарина ходили два мальчика, которые предлагали этих щенков прохожим. Они рассказали, что нашли щенков и хотели их оставить у себя, но родители не разрешили и мальчики пошли искать новых хозяев... Вероятно, что потом дети решили оставить хвостатых у дверей музея.

Фото: Юлия Черенёва

Фото: Юлия Черенёва

По словам куратора собачек, они вырастут большими, инфекций у них нет. Если вы хотите стать хозяином малышек, обратитесь к Ладе Ивановой.

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