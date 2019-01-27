2019-01-27T08:45:42+03:00
Общество

Ижевчанин около 8 лет получал пенсию за своего умершего отца

Причиненный ущерб превысил 1 183 000 рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Ижевске в суд передали уголовное дело против мошенника, 8 лет получавшего пенсию за своего отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Оказалось, что в 2008 году отец подозреваемого скоенчался, успев передать ему доверенность на получение пенсии. До 2016 года злоумышленник подделывал докумены и получал пенсию за умершего.

- Полученные с 2008 по 2016 годы денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб превысил 1 183 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Теперь ижевчанину грозит лишение свободы на срок до 10 лет и выплата штрафа до 1 миллиона рублей.

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