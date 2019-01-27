Не справился с управлением: на трассе в Удмуртии занесло грузовик

СЕГОДНЯ 09:10 2019-01-27T11:10:32+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии на дороге занесло грузовой автомобиль. Было затруднено движение в обе части: машина встала посреди проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции при патруле заметили сложную дорожную ситуацию и помогли ее устранить. Об этом 25 января сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Грузовик занесло из-за неблагоприятных погодных условий – водитель не смог вырулить. Устранить ситуация самостоятельно у мужчины не получилось и он съехал на обочину.

- Ни водитель, ни транспортные средства не пострадали, - рассказали в ведомстве.

Автомобиль отбуксировали, и затор был устранен. Водитель грузовика смог продолжить свой путь.

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