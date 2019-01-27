2019-01-27T11:10:32+03:00
Общество

Не справился с управлением: на трассе в Удмуртии занесло грузовик

К счастью, обошлось без жертв
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МВД по УРФОТО: пресс-служба МВД по УР
Изменить размер текста:

В Завьяловском районе Удмуртии на дороге занесло грузовой автомобиль. Было затруднено движение в обе части: машина встала посреди проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции при патруле заметили сложную дорожную ситуацию и помогли ее устранить. Об этом 25 января сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Грузовик занесло из-за неблагоприятных погодных условий – водитель не смог вырулить. Устранить ситуация самостоятельно у мужчины не получилось и он съехал на обочину.

- Ни водитель, ни транспортные средства не пострадали, - рассказали в ведомстве.

Автомобиль отбуксировали, и затор был устранен. Водитель грузовика смог продолжить свой путь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин около 8 лет получал пенсию за своего умершего отца

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии завершили расследование дела об утоплении 7-летнего ребенка
В Удмуртии пропал 35-летний мужчина
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU
Ижевчанин около 8 лет получал пенсию за своего умершего отца
В музей РЖД в Ижевске подкинули двух щенков
Красное на черном: в Ижевск с концертом едет рок-группа «Алиса»
Где лучше не парковать автомобиль в Ижевске с 26 января по 1 февраля
В Ижевске может появиться снегоплавильная установка, но это лишь намерения
Жителя Удмуртии осудили за то, что пытался застрелить соперника
446 остановок в Ижевске остаются без навесов и павильонов
#ЯСтудент: глава Ижевска и Удмуртии показали, как выглядели в студенчестве
Жители Удмуртии бесплатно протестируют связь Tele
Уроженка Ижевска Алина Загитова после ЧЕ: «С Этери Георгиевной разобрали ошибки»
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Следователи установили обстоятельства гибели 7-летнего мальчика в Удмуртии
В Ижевске прошла презентация нового автомобиля Geely Emgrand X7
Выходные в Удмуртии будут морозными
Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии
К 2021 году планируется преображение 22 поликлиник Удмуртии
Насильнику из Удмуртии вынесли приговор
В 2018 году в Удмуртии нашли 156 боеприпасов, 20 артиллерийских снарядов и 20 гранат