Уроженка Ижевска Алина Загитова отдала подаренные фанатами игрушки детям из детского дома
Уроженка Удмуртии Алина Загитова подарила игрушки, которые преподнесли ей фанаты во время Чемпионата Европы по фигурному катанию, детям из детского дома. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.
Она поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку, оказанную на соревнованиях. При чем на трех языках - японском, английском и русском.
- Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне , Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за "плюшевый флешмоб" на льду - ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение, - поделилась Алина.
Напомним, что на Чемпионате Европы по итогам двух программ фигуристка стала второй, допустив ошибки в прокате произвольной программы (подробнее).
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