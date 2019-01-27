2019-01-27T15:11:42+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова отдала подаренные фанатами игрушки детям из детского дома

И поблагодарила болельщиков за «плюшевый флэшмоб»
Анастасия Волкова
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ФОТО: @azagitovaФОТО: @azagitova
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Уроженка Удмуртии Алина Загитова подарила игрушки, которые преподнесли ей фанаты во время Чемпионата Европы по фигурному катанию, детям из детского дома. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.

Она поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку, оказанную на соревнованиях. При чем на трех языках - японском, английском и русском.

- Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне , Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за "плюшевый флешмоб" на льду - ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение, - поделилась Алина.

Напомним, что на Чемпионате Европы по итогам двух программ фигуристка стала второй, допустив ошибки в прокате произвольной программы (подробнее).

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