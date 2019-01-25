Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию-2019

В пятницу, 25 января, в Минске, стали известны победительницы чемпионата Европы по фигурному катанию. Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла второе место, набрав за две программы 198.34 балла. Ранее она откатала короткую программу на 75.00 баллов.

Во время выполнения проката Алина допустила падение, касание льда, некоторые элементы были недокручены. В связи с этим, за произвольную программу она набрала 123.34 балла.

Россию в последней группе спортсменок представляла еще Софья Самодурова. Она набрала 213.84 балла, исполнив программу идеально.

Напомним, что с 18 по 24 марта в Японии пройдет Чемпионат мира по фигурному катанию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНЩИНЫ

Софья Самодурова (Россия) - 213.84

Алина Загитова (Россия) - 198.34

Вивека Линдфорс (Финляндия) - 194.40

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