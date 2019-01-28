2019-01-28T08:45:25+03:00
Общество

«В Ижевске не хватает 30 детских садов»: Олег Бекмеметьев провел пресс-конференцию

Также необходимо 10-12 школ, чтобы все учились в первую смену
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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В Ижевске 25 января состоялась пресс-конференция главы города Олега Бемеметьева. Он сообщил, что на данный момент городу не хватает 30 детских садов и 10-12 школ.

- Ижевску в настоящее время не хватает около 30 детских садов, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте до 3 лет, и 10-12 школ, чтобы перевести всех учащихся в первую смену, - пояснил глава города.

По словам Олега Бекмеметьева совсем скоро начнется строительства детского сада на 116 мест в районе Сельхозвыставка, средства выделят из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. При этом продолжается строительство школы на улице Леванеского на 825 мест и начнется строиться школа на улице Берша на 1224 места.

Также планируется откорректировать проект на строительство дворца единоборств, стоимость которого составит около 400 млн рублей.

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