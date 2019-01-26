446 остановок в Ижевске остаются без навесов и павильонов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-26T11:14:49+03:00

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В Ижевске только 238 остановок общественного транспорта оснащены павильонами и навесами из 684. И то, большинство из них находятся в не лучшем состоянии. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, сейчас составлен план по установке 41 павильона в тех местах, где нужда в них наиболее острая.

– Дано поручение изыскать средства на эти самые проблемные павильоны. Цена вопроса почти 19 миллионов рублей – сюда входят сам павильон, обустройство подходов, содержание, – сказал Олег Бекмеметьев.

В качестве источников финансирования рассматривали, в том числе, инвесторов. Однако подсчеты показали, что это не выгодно. Одни из вариантов на данный момент – размещение на остановках торговых ларьков. Напомним, что именно их сносят активно в последнее время в Ижевске. Только за конец 2018 года с улиц города исчезло около двух десятков ларьков, а вместе с ними и остановок.

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