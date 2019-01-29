Пенсионерка из Удмуртии вложила в биткоины 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-29T10:15:26+03:00

Она хотела увеличить свой доход и заполнила анкету в интернете

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В Удмуртии пенсионерка думала, что заработает, вложив в биткоины 3 миллиона рублей. Но это был очередной мошенник, который просто украл деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республики.

- 58-летняя женщина хотела увеличить свой доход и заполнила анкету в интернете на специализированном сайте. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником брокерской компании и предложил пенсионерке увеличить доход. Нужно было перевести деньги в биткоины, - сообщает ведомство.

Женщина перевела на счет компании один миллион рублей, потом она получила смс, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денег нужно перечислить на счет компании еще миллион рублей. И так несколько раз, в общем женщина перевела 3 миллиона рублей, взяв несколько кредитов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские пытаются установить личности подозреваемых.

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