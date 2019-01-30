2019-01-30T07:57:24+03:00
Спорт

Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке мира в Северной Америке

Они включены в состав сборной России
Анастасия Волкова
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Александр Поварницын и Ульяна Кайшева выступят на Кубке мираАлександр Поварницын и Ульяна Кайшева выступят на Кубке мира
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Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева, Александр Поварницын и Валерия Васнецова отправятся в Северную Америку на Кубок мира: тренерский штаб и руководство Союза биатлонистов официально объявили состав сборной.

Соревнования пройдут со 2 по 21 февраля в Канаде (Кэнмор) и США (Солт-Лейк Сити). Перед Кубком мира спортсмены отправятся на тренировочные сборы в Италию (Риднау).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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