Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке мира в Северной Америке
Они включены в состав сборной России
Александр Поварницын и Ульяна Кайшева выступят на Кубке мира
Изменить размер текста:
Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева, Александр Поварницын и Валерия Васнецова отправятся в Северную Америку на Кубок мира: тренерский штаб и руководство Союза биатлонистов официально объявили состав сборной.
Соревнования пройдут со 2 по 21 февраля в Канаде (Кэнмор) и США (Солт-Лейк Сити). Перед Кубком мира спортсмены отправятся на тренировочные сборы в Италию (Риднау).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала первой в смешанной эстафете на Кубке IBU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»