Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала первой в смешанной эстафете на Кубке IBU
Это уже вторая победа спортсменки
Фото: IBU Cup Biathlon
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27 января Ульяна Кайшева из Удмуртии совместно с Сергеем Корастылевым завоевали золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Швейцарии.
Победную дистанцию россияне пробежали за 35 минут 20,3 секунды. С отставанием в 1 минуту 01,5 секунд вторыми стали спортсмены из Германии. Бронзовыми призерами стали украинцы.
Напомним, что 26 января Ульяна стала первой в гонке преследования, а 24 – второй в спринерской гонке.
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