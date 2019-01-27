Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала первой в смешанной эстафете на Кубке IBU

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-27T16:24:46+03:00

Это уже вторая победа спортсменки

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27 января Ульяна Кайшева из Удмуртии совместно с Сергеем Корастылевым завоевали золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Швейцарии.

Победную дистанцию россияне пробежали за 35 минут 20,3 секунды. С отставанием в 1 минуту 01,5 секунд вторыми стали спортсмены из Германии. Бронзовыми призерами стали украинцы.

Напомним, что 26 января Ульяна стала первой в гонке преследования, а 24 – второй в спринерской гонке.

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