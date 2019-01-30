2019-01-30T10:23:55+03:00
Общество

В ночь с 28 на 29 января с улиц Ижевска было вывезено 12,5 тысячи кубометров снега

Таких показателей удалось достигнуть за счет доптехники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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С улиц Ижевска в ночь на 29 января было вывезено 12,5 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это самый большой объем снега, вывезенный с начала зимнего сезона. Главный инженер городской службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов считает, что таких показателей удалось достичь за счет доптехники от сторонних организаций. С улиц города вывозили снег 50 машин, раньше работало только 25 машин.

Подрядчики прошедшей ночью вывозили снег с ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Пушкинской, ул. Краева, ул. Орджоникидзе, ул. Удмуртской, ул. К. Либкнехта, ул. Володарского, ул. М. Горького, ул. Клубной, ул. 9 Января, ул. Ворошилова, ул. 30 лет Победы, ул. Союзной, ул. Фурманова, ул. Фестивальной, ул. Южной, пер. Железнодорожного и др.

Кстати, с начала зимнего сезона с городских улиц на сегодняшний день вывезены 291,4 тысячи кубометров снега, за тот же период прошлого сезона - 255,2 тысячи кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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