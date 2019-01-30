Суд по делу экс-главы Удмуртии Соловьева начался с положительных характеристик

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-30T10:28:41+03:00

Защита ходатайствовала о приобщении к материалам

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В Удмуртии началось второе судебное заседание по уголовному делу экс-главы республики Александра Соловьева. В самом начале адвокат Соловьева ходатайствовала о приобщении к материалам дела характеристики подсудимого.

С положительной характеристикой выступили от управления автодорогами Удмуртии, совета муниципальных образований республики, минтранса, союза садоводческих некоммерческих товариществ, федерации по рукопашному бою, федерации легкой атлетики, федерации волейбола и членов регионального отделения партии «Единая Россия».

Характеристика Александра Соловьева оказалась положительной. Суд удовлетворил ходатайство адвоката.

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ИСТОЧНИК KP.RU