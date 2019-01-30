Мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров Удмуртии
В Удмуртии пьяный мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 32-летний пьяный подозреваемый взял ящик и хотел уйти, в нем находилось почти 15 тысяч рублей. Сотрудники торгового центра отобрали ящик и позвонили участковому, - сообщает ведомство.
На данный момент возбуждено уголовное дело на статье «грабеж». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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