Мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-30T11:35:55+03:00

В ящике было почти 15 тысяч рублей

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В Удмуртии пьяный мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 32-летний пьяный подозреваемый взял ящик и хотел уйти, в нем находилось почти 15 тысяч рублей. Сотрудники торгового центра отобрали ящик и позвонили участковому, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело на статье «грабеж». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU