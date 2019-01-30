Ведущие белорусского канала зачитали рэп про уроженку Ижевска Алину Загитову

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-30T15:20:10+03:00

Девушка заняла второе место на чемпионате Европы, который прошел в Минске

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Ведущий белорусского канала ОНТ зачитал рэп про олимпийскую чемпионку из Ижевска Алину Загитову. Дело в том, что девушка заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Минске.

Сергей Соболь в подробностях рассказал, как прошли соревнования, особенно выделив Алину и победительницу состязанию Софью Самодурову.

«За нее болели все, как будто она наша: «Алина Загитова, Russia»!

В пятницу 15 тысяч восторженных глаз наблюдало, как Алина сама себе и проиграла.

Двойная ошибка, досадное падение - не преодолела барьер своего же волнения».

Почему Алина Загитова заняла второе место на ЧЕ по фигурному катанию? Специалисты поделились своими размышлениями насчет выступления олимпийской чемпионки.

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Ведущий ОНТ зачитал рэп! Это такой новый формат спортивных новостей?.Сергей Соболь (Instagram: sobol_sssss, ВКонтакте: id35876453) Режиссер монтажа Тимофей Беляев, оператор постановщик Олег Шинкевич. Телеканал ОНТ ___ Мы в социальных сетях и в мессенджерах: VK https://vk.com/telekanalont Facebook https://www.facebook.com/telekanalont OK.RU https://ok.ru/telekanalont Twitter https://twitter.com/ont_tv Instagram https://instagram.com/onttvchannel Telegram https://telegram.me/onttvchannel

ИСТОЧНИК KP.RU