Дух Кармен, потерянный задор и крах: Почему уроженка Ижевска Алина Загитова проиграла на ЧЕ по фигурному катанию

С 21 по 27 января в Минске проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. Первое место заняла имя Софья Самодурова (Россия), второе - Алина Загитова (Россия), а третье - Вивека Линдфорс (Финляндия). Для фанатов, уверенных, что победа достанется уроженке Ижевска, такой итог стал большой неожиданностью. Однако во время проката Алина совершила ряд ошибок, и ей не хватило баллов. Что это? Переходный возраст? Волнение? Или недостаточная подготовка?

«ЭТО КАКОЙ-ТО КРАХ»

Одной из тех, кто жестко высказался в адрес спортсменки, стала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. По ее мнению, Загитова плохо подготовилась к прокату.

- Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться, - рассказала она в интервью ТАСС.

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДОБРЕЕ»

А вот хореограф группы Этери Тутберидзе, где занимается Загитова, Даниил Глейхенгауз призвал всех быть добрее к друг другу.

- Вы же хотите, чтобы наша олимпийская чемпионка продолжала радовать нас своим катанием еще не один год. Поэтому я не понимаю некоторых специалистов и экспертов, которые слишком нагнетают ситуацию и, вместо того, чтобы просто поддержать, сваливаются в какую-то неоправданную критику и, я бы даже сказал, в немножко неоправданную жестокость. Давайте будем просто добрее ко всем нашим спортсменам и все у нас получится, – рассказал Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

БЫВАЮТ ПЛОХИЕ ДНИ

По мнению некоторых специалистов, например, олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, ничего страшного во втором месте нет. Так, он сам вспомнил, как первый раз приехал на чемпионат Европы и выиграл его, как и Алина. А вот чемпионат мира дался только со второго раза.

- В данный момент Алину, человека, который всю свою жизнь, с четырех лет, находится в спорте, по-человечески надо поддержать, - высказал он свое мнение РИА Новости.

С философской точки зрения подошел к выступлениями и Брайан Орсер – тренер двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой. Он отметил, что у каждого спортсмена бывают плохие и хорошие дни.

– В фигурном катании меня тяжело чем-либо удивить. Распределение первых двух мест чемпионата межу Самодуровой и Загитовой? У каждого фигуриста бывают плохие дни, и даже самым великим приходится периодически переживать разочарования. Но это фигурное катание и всегда нужно находить силы и идти дальше – рассказал Брайан Орсер в интервью «Спорт Экспресс».

«ДУХ КАРМЕН»

Конечно, на выступление отозвались и коллеги «по цеху». Чемпионка Европы Софья Самодурова призналась, что не смотрела выступление Алины, хоть и выступала сразу после нее.

- Сосредоточилась на чистом прокате, и всё. Честно, не интересовалась её баллами и поняла, что стану чемпионкой только после моих оценок. Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: «Не выпрыгивай из штанов». Просто буду готовиться к другим стартам, — передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

А еще одна уроженка Удмуртии и фигуристка Елизавета Туктамышева (кстати, тоже ученица Алексея Мишина), в свойственной ей манере прокомментировала выступление Загитовой.

- Пожалуйста, кто-нибудь, вызовите Дина и Сэма из «Сверхъестественного». Кажется, дух Кармен очень зол на тех, кто его потревожил, – написала фигуристка в «Твиттере».

«ВЫИГРАЛА, НО НЕ ПРЕВЗОШЛА»

Тем временем, в Федерации фигурного катания России объяснили ошибки тем, что после олимпийского сезона всегда в разы сложнее выступать. Нужно находить новую мотивацию, ведь главная цель спортсмена – победа на Олимпийских играх – уже достигнута.

- Возможно, что выступление в Минске станет для Алины тем самым толчком, который добавит ей новых честолюбивых планов. В конце концов, как правильно заметила спортсменка: главный соперник – это она сама, - сообщает Федерация.

Вместе с этим, тренер Алексей Мишин, учитель Софьи Самодуровой, вспомнил факт из своей биографии, когда в 1969 году они с Тамарой Москвиной выиграли чемпионат мира в Колорадо-Спрингс, впервые опередив легендарных Людмилу Белоусову и Олега Протопова.

- Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину, у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами, - сказал Алексей Мишин.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Впереди фигуристов ждут еще большие события – Кубок России и чемпионат мира. По словам президента федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, с составом на ЧМ они определяться, после Кубка России.

- После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира - за 21 день до старта турнира, - сказал Александр Горшков ТАСС.

Напомним, что финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, а Кубок мира – в Японии с 18 по 24 марта.

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