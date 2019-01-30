2019-01-30T16:15:14+03:00
Общество

Глава Ижевска назвал пять составляющих успешной очистки города от снега

При этом сообщил, что самый лучший «каток» сейчас на улице Пушкинской
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о пяти составляющих успешной очистки города от снега. Первое - нужно максимально вывозить снег. Например, за прошедшие две ночи вывезли рекордное количество снега - более 13 тысяч кубических метров. Обычно бывает 5-6 тысяч куб. м.

- Второе - не засыпать город песчано-соляной смесью. Нужно это делать только по определенному алгоритму. Для этого у каждого подрядчика есть специальная таблица, где указано много параметров, исходя из которых и прорабатывается алгоритм. Вот могу сказать, что лучший лед в городе - по правой стороне улицы Пушкинская. Очень скользко там ходить, - сообщил глава Ижевска в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+).

Третье - впереди паводковый период и это опять же влияет на вывоз снега. Четвертое - нет заужениям проезжей части. Общественная организация «Автомобилисты Удмуртии» составила список тех дорог, которые сейчас больше страдают от этого и постепенно подрядчик будет устранять нарушение.

- И пятое - отсутствие колейности. С этим мы сейчас тоже боремся, - заключил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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