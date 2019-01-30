2019-01-30T16:29:14+03:00
Спорт

Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира

Соревнования прошли в Словакии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: rusbiathlon.ruФото: rusbiathlon.ru
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Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выиграл эстафету на юниорском чемпионате мира по биатлону-2019 в Словакии. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в группе «ВКонтакте».

30 января в словацком Осрблье прошла эстафета среди юниоров. Сборная России показала лучший результат со штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. Парни опередили сборную Германии.

В состав сборной входят Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, Вадим Истамгулов и Василий Томшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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