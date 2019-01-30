Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира
Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выиграл эстафету на юниорском чемпионате мира по биатлону-2019 в Словакии. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в группе «ВКонтакте».
30 января в словацком Осрблье прошла эстафета среди юниоров. Сборная России показала лучший результат со штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. Парни опередили сборную Германии.
В состав сборной входят Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии, Вадим Истамгулов и Василий Томшин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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