2019-01-30T16:36:50+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по игре бочча второй раз пройдут в Ижевске

Соревнования пройдут с 3 по 5 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 112.uaФото: 112.ua
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В Ижевске с 3 по 5 февраля второй раз пройдут всероссийские соревнования по игре бочча. Соревноваться будут 85 атлетов из 16 регионов страны.

- Наша цель - создать условия для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, желающих заниматься спортом. Благодаря многолетней совместной работе с «Благо» Удмуртия стала одним из центров развития игры бочча в стране. Популярность Всероссийских соревнований тому подтверждение - уже сегодня на предстоящий турнир заявилось в полтора раза больше участников, чем годом ранее, - отметил Валерий Ханжин, директор компании «МегаФон» в Удмуртии.

Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных классах: ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, ВС5, тройках ВС1/ВС2 и парах: ВС3, ВС4, ВС5. Также организаторы запланировали культурную программу, в которую входит знакомство с Ижевском и бесплатное посещение главных музеев города.

Соревнования - это этап регионального благотворительного проекта «Возвращение к жизни» общественной организации «Благо», который стартовал в июле 2018 года в рамках федеральной программы «МегаФон Бочча OPEN». Соревнования вошли в число важнейших спортивных мероприятий Министерства спорта России в 2019 г. Активное содействие проекту оказывает Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, Центр спортивной подготовки сборных команд республики, министерство культуры республики и другие спонсоры.

Каждый сможет прийти и поддержать спортсменов. Открытие соревнований состоится 3 февраля в 12:00, игры чемпионата - 3-5 февраля 2019 года с 10:00 в спортивном корпусе Ижевской государственной медицинской академии (Коммунаров, 281). Вход свободный.

Справка «КП»

Бочча - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющими общие истоки в античных играх, распространенных на территории Римской империи.

Бочча - вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках, имеющих тяжелые двигательные нарушения, с 1984 года входящий в программу Паралимпийских игр. Бочча - единственный вид спорта для людей, имеющих значительные поражения опорно-двигательного аппарата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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