В Ижевске родители устроили давку, чтобы записать ребенка в первый класс
В среду, 30 января, в Ижевске родители устроили давку у забора МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей №86», чтобы записать своего ребенка в первый класс. По видео, которое было опубликовано в социальной сети, видно, что ограждение держится еле-еле, а взрослые всеми силами пытаются прорваться внутрь.
- До этого я проводила два родительских собрания по поводу того, что необходимо интеллигентно подойти к этому вопросу. Однако это не помогло. Пока известно, что очереди организовывали разные группы родителей, которые в три-четыре потока пытались попасть в школу, - рассказала директор образовательного учреждения Надежда Заварзина.
И до этого, на протяжении нескольких дней, взрослые выстраивались в очереди у лицея.
- Почему очереди? Хамство и неинтеллигентное поведение определенных групп родителей. Три-четыре дня очереди создавали. У некоторых из них даже прописки нет и лицей был вынужден отказать им в приеме документов. Ажиотаж создан из-за того, что нет хороших и отработанных правил приема в первый класс, - сообщила Надежда Анатольевна.
Для того, чтобы не допустить несчастных случаев, на территории дежурили сотрудники Росгвардии, полиции и собственной охраны лицея.
- С одной стороны, я понимаю родителей, они хотят записать ребенка в достойную школу. Но все 100 школ Ижевска очень хорошие, с определенной изюминкой. И я призываю родителей пойти в школу по месту жительства, к хорошему учителю, а после 4 класса, когда ребенок уже сформировался, определиться с профилем, - посоветовала директор.
По словам Надежды Заварзиной, в 2019 году к ним поступило 1900 заявлений от родителей через портал государственных услуг и 215 заявлений подано вживую.
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В Ижевске родители устроили давку, чтобы записать ребенка в первый класс.Видео: Катерина Рейхнер
ИСТОЧНИК KP.RU
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