2019-02-01T15:44:11+03:00
Авто

В Ижевске временно закроют движение на нескольких улицах

Пройдет зимний велопарад
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: gomel.todayФото: gomel.today
Изменить размер текста:

В следующую субботу, 9 февраля, в Ижевске пройдет ежегодный зимний велопарад. В связи с этим будет временно перекрыто движение для транспорта с 12.45 до 13.40. Как сообщает администрация города, нельзя будет проехать по:

- переулок Северный (на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской);

- улица Пушкинская (от переулка Северный до улицы Кирова);

- улица Кирова (от улицы Пушкинской до улицы Песочной);

- улица Песочная (от улицы Кирова до улицы Береговой).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет? «Комсомолка» решила присоединиться к популярному флешмобу #10yearschallenge и немного поностальгировать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изменения в работе светофора на перекрестке Удмуртская–10 лет Октября в Ижевске будут вноситься в течение нескольких дней
В Ижевске незаконно благоустроили памятник Пастухову
Клиенты «Дом.ru» получили 600 тысяч подарков
В Удмуртии водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 14-летнего мальчика
В Ижевске главный бухгалтер организации похитила 4 миллиона рублей
Валерий Старцев стал начальником «Поисково-спасательной службы Удмуртии»
Молодой человек перевернулся на автомобиле в Ижевске
ТОП высокооплачиваемых вакансий назвали в Удмуртии
Открытие гипермаркета французской сети Leroy Merlin в Ижевске запланировали на апрель 2019 года
В администрации Ижевска прошло заседание городского штаба ЖКХ
Подать заявление для записи ребенка в первый класс в Ижевске можно через портал Госуслуг
Минздрав опубликовал график передвижения мобильных диагностических комплексов по Удмуртии
Сельские школы Удмуртии получили новые автобусы
За 2018 год подростки в Удмуртии совершили 590 преступлений
Ижевчанин из-за невнимательности остался без денег
В общем доступе жителям Удмуртии операторы спутникового ТВ гарантируют 20 бесплатных каналов