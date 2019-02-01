В Ижевске временно закроют движение на нескольких улицах
В следующую субботу, 9 февраля, в Ижевске пройдет ежегодный зимний велопарад. В связи с этим будет временно перекрыто движение для транспорта с 12.45 до 13.40. Как сообщает администрация города, нельзя будет проехать по:
- переулок Северный (на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской);
- улица Пушкинская (от переулка Северный до улицы Кирова);
- улица Кирова (от улицы Пушкинской до улицы Песочной);
- улица Песочная (от улицы Кирова до улицы Береговой).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет? «Комсомолка» решила присоединиться к популярному флешмобу #10yearschallenge и немного поностальгировать.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»