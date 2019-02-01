В Ижевске временно закроют движение на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-01T15:44:11+03:00

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В следующую субботу, 9 февраля, в Ижевске пройдет ежегодный зимний велопарад. В связи с этим будет временно перекрыто движение для транспорта с 12.45 до 13.40. Как сообщает администрация города, нельзя будет проехать по:

- переулок Северный (на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской);

- улица Пушкинская (от переулка Северный до улицы Кирова);

- улица Кирова (от улицы Пушкинской до улицы Песочной);

- улица Песочная (от улицы Кирова до улицы Береговой).

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ИСТОЧНИК KP.RU