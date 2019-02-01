Изменения в работе светофора на перекрестке Удмуртская–10 лет Октября в Ижевске будут вноситься в течение нескольких дней
Изменения в работе светофорного объекта, который находится на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске, будут вноситься в течение нескольких дней. Это делается для того, чтобы минимизировать транспортные заторы, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Сообщили, что изменения касаются левого поворота в направлении улице 10 лет Октября, а также оптимизации условий движения.
- Также планируется оборудование данного светофорного объекта дополнительными секциями для осуществления правого поворота с улицы Удмуртская на улицу 10 Лет Октября, - сообщили в 1 отделе.
ГИБДД призывает жителей отнестись с терпением и пониманием к ситуации, предельно четко соблюдать правила дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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