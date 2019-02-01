2019-02-01T16:16:58+03:00
Авто

Изменения в работе светофора на перекрестке Удмуртская–10 лет Октября в Ижевске будут вноситься в течение нескольких дней

Планируют оборудовать объект дополнительными секциями
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Изменения в работе светофорного объекта, который находится на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске, будут вноситься в течение нескольких дней. Это делается для того, чтобы минимизировать транспортные заторы, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Сообщили, что изменения касаются левого поворота в направлении улице 10 лет Октября, а также оптимизации условий движения.

- Также планируется оборудование данного светофорного объекта дополнительными секциями для осуществления правого поворота с улицы Удмуртская на улицу 10 Лет Октября, - сообщили в 1 отделе.

ГИБДД призывает жителей отнестись с терпением и пониманием к ситуации, предельно четко соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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