В Ижевске 24 класса в школах закрыты на картин из-за гриппа и ОРВИ
31 января в администрации Ижевска прошло заседание городской Санитарно-противоэпидемической комиссии. Заместитель начальника Управления образования сообщила, что на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах.
- Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ижевске характерна для сезона. Эпидпорог превышен незначительно, но в последнюю неделю января отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина.
И на заседании сообщили, что все медицинские учреждения города готовы к подъему заболеваемости и обеспечены необходимыми медикаментами.
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ВАЖНО!
- Самолечение при гриппе и ОРВИ недопустимо!
- При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.
- Грипп опасен своими осложнениями, в первую очередь, легочными (пневмония, бронхит).
ИСТОЧНИК KP.RU
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