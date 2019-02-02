2019-02-02T11:28:04+03:00
Здоровье

В Ижевске 24 класса в школах закрыты на картин из-за гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен незначительно
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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31 января в администрации Ижевска прошло заседание городской Санитарно-противоэпидемической комиссии. Заместитель начальника Управления образования сообщила, что на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах.

- Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ижевске характерна для сезона. Эпидпорог превышен незначительно, но в последнюю неделю января отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина.

И на заседании сообщили, что все медицинские учреждения города готовы к подъему заболеваемости и обеспечены необходимыми медикаментами.

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ВАЖНО!

- Самолечение при гриппе и ОРВИ недопустимо!

- При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

- Грипп опасен своими осложнениями, в первую очередь, легочными (пневмония, бронхит).

ИСТОЧНИК KP.RU

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