Опубликовано видео с последнего концерта Децла в Ижевске

Запись концерта, после которого певец Децл ушел из жизни, появилась в сети.

В ночь на 3 февраля рэпер блестяще отыграл программу. Как сообщает его концертный директор, уже в гримерке артисту стало плохо.

Спасти Децла не удалось, по предварительным данным, он умер от остановки сердца. Исполнителю было всего 35 лет.

На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший певца популярным.

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ДЕЦЛА В ИЖЕВСКЕ.now we're here