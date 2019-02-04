Как двигаться на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске?

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-04T09:25:44+03:00

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В Ижевске сотрудники дорожного надзора управления ГИБДД и работники подрядной организации проводят работы по регулированию дорожного движения и настройке светофора на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

На данный момент ведутся работы, которые не только позволят повысить безопасность, но и повлияют на движение без пробок на перекрестке. После завершения работ будут установлены допсекции, регулирующие правые повороты, а работа светофора позволит автомобилям двигаться во всех направлениях.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает! Водители должны внимательно относиться к сигналам светофора, соблюдать требования дорожных знаков, не опасаться занимать левый ряд по улице Удмуртская, так как движение по ряду осуществляется налево и прямо без наличия встречного транспорта.

Такие меры были приняты в целях безопасности. За 2018 год произошло 12 ДТП, где водитель при повороте налево не предоставлял преимущество в движении автомобилям, которые двигались через перекресток прямо со встречного направления. В этих ДТП 14 человек пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU