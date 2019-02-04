С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-04T10:25:19+03:00

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В Удмуртии с 1 февраля 2019 года началась рассылка первых квитанций за услугу «обращение с ТКО». Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по республике.

Счет включен в квитанцию от Энергосбыта, а платеж за январь выделен в отдельную строчку. Итак, разбираемся в самой квитанции. В колонке 4 указан норматив накопления ТКО на одного человека – 17,22 кг в месяц (для многоквартирных домов) и 16,646 кг (для частных домов).

В пятой колонке указан единый тариф за обращение с отходами – 5719,15 рублей/1 тонна. В 11 колонке – сумма к оплате.

В многоквартирных домах: 0,01722 т/мес × 5719,15руб/т × 1 чел = 98,48 р/мес плата на 1 зарегистрированного.

В частном доме: 0,016646 т/мес × 5719,15 р/т × 1 чел = 95,20 р/мес плата на 1 зарегистрированного.

Также для удобства жителей все разъяснения о расчете платы написаны на обороте квитанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU